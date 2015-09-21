قبول 4 طعون لمرشحى البرلمان المستبعدين بالقليوبية ورفض 26 آخرين

قضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية برئاسة المستشار جمال درويش رئيس المحكمة بقبول طعون 4 مرشحين بدوائر انتخابات مجلس النواب بالقليوبية وإعادة قيدهم فى كشوف المرشحين بالمحافظة وهم سامح الجمل شبرا الخيمة ومحمد حسن عبد العال وأحمد حسين بقليوب والمرشح محمد على.

كما رفضت المحكمة 26 طعنا آخرين لعدد من المرشحين والخاصة بالاستبعاد، بسبب شهادات التجنيد وعدم استكمال الأوراق والترتيب فى الكشوف وتغيير الرموز.

كما قررت المحكمة عدم قبول الطعن المقدم من المرشح أسامة درويش دائرة طوخ مستقل والذى تم استبعاده، بسبب عدم تقديم الكشف الطبى الجديد للجنة الانتخابات.

وأكد مصدر بمحكمة بنها الابتدائية مقر اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية، أن اللجنة تلقت خطابين من حزب الوفد بتوكيل الدكتور محمد سليم عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد بالقليوبية عن تسليم أو سحب ملفات وطلبات الترشح الخاصة بمرشحى الوفد بالقليوبية والبالغ عددهم 12 مرشحا.

كما تلقت المحكمة خطابا آخر يفيد بأن المرشحة ماجدة صالح سلامة سليمان مرشحة مستقلة ولا تمثل حزب الوفد فى ترشحها فيما أعلن حزب الوفد بالقليوبية أسماء المرشحين بالمحافظة وهم اللواء محمد إبراهيم، والدكتور ياسر الهضيبى، وجمال العربى، ومحمود العمريطى، ومحمد إبراهيم المغربى، والمهندس محمود عطية، والمهندس حسين عشماوى، والمهندس مصطفى البقلى، وماهر المحاريق، سامى سرحان، وصلاح عبد العظيم، ومحمد مدينة.