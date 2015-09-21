أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غرفة عمليات بديوان محافظة الفيوم لمتابعة غرف العمليات بالمراكز خلال العيد

Google+ Print
غرفة عمليات بديوان محافظة الفيوم لمتابعة غرف العمليات بالمراكز خلال العيد غرفة عمليات بديوان محافظة الفيوم لمتابعة غرف العمليات بالمراكز خلال العيد
أكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة للتواصل والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والقرى على مدار اليوم لمتابعة شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول الإيجابية العاجلة لها خلال عيد الأضحى.

وأكد مكرم، على رؤساء المدن والأحياء بشدة الاهتمام بالنظافة بكافة شوارع وميادين المحافظة وكذلك المراكز والقرى وتوفير السيارات اللازمة لرفع القمامة والمخلفات أولاً بأول، وتنظيم نوبتجيات لرفعها على مدار اليوم، وشدد على نظافة حديقة الحيوان والعمل على ظهورها بالمظهر اللائق أمام الزائرين، بالإضافة إلى جميع الاماكن السياحية والترفيهية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الفيوم برئاسة محافظ الفيوم وبحضور اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم واللواء محمد حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات ومديرى العموم ورؤساء المدن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365