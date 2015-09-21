غرفة عمليات بديوان محافظة الفيوم لمتابعة غرف العمليات بالمراكز خلال العيد

أكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة للتواصل والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والقرى على مدار اليوم لمتابعة شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول الإيجابية العاجلة لها خلال عيد الأضحى.

وأكد مكرم، على رؤساء المدن والأحياء بشدة الاهتمام بالنظافة بكافة شوارع وميادين المحافظة وكذلك المراكز والقرى وتوفير السيارات اللازمة لرفع القمامة والمخلفات أولاً بأول، وتنظيم نوبتجيات لرفعها على مدار اليوم، وشدد على نظافة حديقة الحيوان والعمل على ظهورها بالمظهر اللائق أمام الزائرين، بالإضافة إلى جميع الاماكن السياحية والترفيهية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الفيوم برئاسة محافظ الفيوم وبحضور اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم واللواء محمد حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات ومديرى العموم ورؤساء المدن.