مباحث أسوان تضبط لصا هاربا من 11 قضية مختلفة

تمكن ضباط مباحث قسم أول أسوان، برئاسة الرائد أحمد خلف الله، رئيس مباحث قسم أول، اليوم الاثنين، من ضبط لص تخصص فى سرقة المنازل، وهارب من 11 قضية مختلفة.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً بكشف غموض عدد من وقائع السرقة، بعد تحديد مرتكبها، والقبض عليه، وهو شخص يدعى "عاصم.م.س" 19 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم أول أسوان.

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر بارتكابه "القضية رقم (8338) جنح قسم أول أسوان لسنة 2015 سرقة هاتف محمول، والقضية رقم (7731) جنح قسم أول أسوان لسنة 2015 سرقة أنبوبة بوتاجاز وشاشة تليفزيون وريسفر، والقضية رقم (6053) جنح قسم أول أسوان لسنة 2015 سرقة (3) هواتف محمولة وساعة يد، والقضية رقم (5514) جنح قسم أول أسوان لسنة 2015 سرقة جهاز تليفزيون وريسفر، والقضية رقم (6309) جنح قسم أول أسوان لسنة 2015 سرقة منشار كهربائى".

كما أقر بارتكابه "القضية رقم (4914) جنح قسم أول أسوان لسنة 2015 سرقة مبلغ مالى قدره (14500) جنيه، والقضية رقم (5958) جنح قسم أول أسوان لسنة 2015 سرقة (2) هاتف محمول، والقضية رقم (3817) جنح قسم أول أسوان لسنة 2015 سرقة جهاز تليفزيون وريسفر، والقضية رقم (6294) جنح قسم أول أسوان لسنة 2015 سرقة عدد (2) غويشة دهب، والقضية رقم (5572) جنح قسم أول أسوان لسنة 2015 سرقة سلسلة دهب، والقضية رقم (5912) جنح قسم أول أسوان لسنة 2015 سرقة مبلغ مالى (21000) جنيه و (3) هواتف محمول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.