إحالة مدير حماية الأراضى بقرية فى الشرقية للنيابة لتستره على تعد بأرض زراعية

قرر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، إحالة مسئول حماية الأراضى بجمعية الإصلاح الزراعى بالمنشية التابعة للوحدة المحلية بأولاد سيف، وكذا مسئول الإدارة الهندسية بالوحدة، للنيابة العامة، لتقاعسهم فى أداء الواجب والتصدى لظاهرة البناء على الرقعة الزراعية.

وعنف محافظ الشرقية رئيس مدينة بلبيس، ورئس الوحدة المحلية بأولاد سيف، بسبب زيادة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، وأمر بتوجيه اللوادر والمعدات وتنفيذ حملة إزالة ضخمة لكل المنازل التى يتم فيها أعمال البناء ومساواتها بالأرض.

جاء ذلك خلال زيارته للقرية لافتتاح مدرسة سند نهور الابتدائية رقم 1 بتكلفة مليون و200 ألف جنيه مقامة بالجهود الذاتية لأهالى القرية، حيث رصد المحافظ حجم التعديات بالقرية والقرى المجاورة لها على الطريق.



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