جلسة تشاورية لدراسة الأثر البيئى لإنشاء محطة صب جاف بميناء الأدبية

عقد ظهر اليوم بمقر الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، جلسة تشاورية لمناقشة دراسة تقييم التأثير البيئى لمشروع إنشاء محطة الصب الجاف الجديدة بميناء الأدبية بحضور اللواء العربى السروى محافظ السويس واللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وممثلى وزارة البيئة بالقاهرة وجهاز شئون البيئة بالمحافظة واللجنة العليا للبيئة بالمحافظة وكافة الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن الدراسة تناولت تزويد المحطة بأحدث تكنولوجيا تفريغ بضائع الصب الجاف، حيث يتم استخدام النواقل الحلزونية ونواقل القواديس المغطاة حتى يتم التفريغ على سيور مغطاة لنقل المواد المفرغة إلى داخل المخازن دون انبعاث أى غبار، حيث إن من المتوقع أن تستقبل المحطة كافة أنواع بضائع الصب الجاف (الكلينكر – خام الحديد – الفحم – الأسمدة ....).

كما أوضحت الدراسة أن التيارات البحرية وحركة الأمواج فى المنطقة المجاورة للرصيف لن تسمح بتراكم الملوثات أو تكوين مناطق مياه راكدة، حيث إن حركة المد والجزر المرتفعة التى تتكرر يوميا 4 مرات، بالإضافة إلى حركة الأمواج تقوم بتجديد المياه .

على جانب آخر تضمنت الدراسة دراسة الأحمال المرورية خلال مرحلتى الإنشاء والتشغيل مع إعداد خطة للإدارة البيئية والرصد الذاتى المستمر للمشروع تضمن الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات و القوانين البيئية و المراجعة الدورية .

ومن الجدير بالذكر أن المحطة تقام بنظام الـBoT بطول يزيد على 500 متر فى البحر و عرض يزيد على 270 مترا بميناء الأدبية، وتقوم شركة الأدبية للإدارة البحرية بتنفيذه باستثمارات حوالى نصف مليار جنيه، وتعد المحطة نقلة نوعية بالميناء، حيث تؤدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء بمقدار 10 ملايين طن عند التشغيل و زيادة المساحة التخزينية بمقدار 60 ألف متر مربع، أى بضعف مساحات الساحات والمخازن الحالية بالميناء .

وتم خلال الجلسة مناقشة والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالمشاروة الجماهيرية، كما قام اللواء مهندس هشام أبو سنة بالتأكيد على ضرورة التزام كافة الشركات العاملة بموانئ البحر الأحمر بالضوابط والاشتراطات البيئية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وضرورة توفيق أوضاعها طبقا للقرار خلال العام الحالى حيث لا يتم السماح لغير الشركات الملتزمة بالاشتراطات البيئية بالعمل داخل الموانئ.

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