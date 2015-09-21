القضاء الإدارى بالزقازيق يحجز 6 طعون انتخابية للنطق بالحكم مساء اليوم

قررت محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق حجز 6 طعون مقدمة من مرشحين لمجلس النواب بمحافظة الشرقية ضد قرار اللجنة الفرعية للانتخابات بالمحافظة على استبعادهم من الكشوف المرشحين، وذلك للنطق بالحكم فى جلسة اليوم المنقعدة فى الفترة الثانية "المسائية".

كانت المحكمة قد بدأت اليوم أولى جلسات نظر الطعون، برئاسة المستشار مختار جبر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رضا سعفان وأحمد الفقى، وأمانة سر حسين حامد، وعددها 24 طعنا.

ومن المقرر بدء الجلسة الثانية فى الرابعة من عصر اليوم والتى ستسمر حتى الفترة المسائية لنظر باقى الطعون والفصل فيها.

كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالشرقية، برئاسة المستشار عبده عطية، رئيس اللجنة، أكدت أن إجمالى المرشحين الذين تم قبول أوراقهم للإنتخابات البرلمانية المقبلة بالشرقية بلغ 326 مرشحًا فيما تم استبعاد 36 آخرين منهم "15 مرشحًا لتعاطيهم المخدرات، و5 مرشحين لم يقدموا إقرار الذمة المالية، و13 آخرين لم يقدموا الكشوف الطبية للجنة، واثنين لم يتجاوزا مرحلة التعليم الأساسى".