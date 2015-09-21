بالصور.. محافظ الغربية يطالب مباحث التموين بمواجهة الغش التجارى

أصدر سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية توجيهاته للعميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بمواجهة ظاهرة الغش التجارى وتزويد حصص الدقيق والمواد البترولية لمدينة طنطا وتكثيف الحملات الأمنية خلال فترة احتفالات المحافظة بأعياد انتصارات أكتوبر والعيد القومى للمحافظة ومولد العارف بالله سيدى أحمد البدوى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للاحتفال بانتصارات أكتوبر والعيد القومى والمولد الأحمدى، لمناقشة استعدادات المحافظة لهذه الاحتفالات بحضور اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وسامية محرز السكرتير العام للمحافظة والتنفذيين كما ناقش الاجتماع استعدادات مديريات الخدمات لاستقبال المولد الأحمدى والذى يبدأ يوم الجمعة 16/10/2015 وينتهى يوم الخميس 22/10/2015 وأصدر المحافظ توجيهاته لمديرى مديريات الخدمات بعمل حملات لرفع القمامة من الشوارع أولا بأول والمتابعة المستمرة وزيادة المعروض من السلع الغذائية والخبز فى مناطق الاحتفال وحول المسجد الأحمدى وكذلك إزالة جميع الإشغالات بالشوارع لتسيير الحركة المرورية للزائرين وتكثيف الحملات الأمنية فى منطقة الاحتفالات وحول المسجد الأحمدى وتوفير الأدوية والأطباء والأمصال داخل الخيمة المخصصة لمديرية الصحة ووجود طاقم من الأطباء وهيئة التمريض وسيارات الإسعاف وزيادة عدد القطارات وأتوبيسات وسط الدلتا ومرفق النقل الداخلى للتيسير على الزائرين ونقلهم إلى أماكن الزيارة ومواجهة أى أعطال طارئة خاطة بالكهرباء ومياه الشرب من خلال فرق طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة.



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