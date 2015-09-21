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بالصور.. محافظ الإسماعيية يشهد ختام منافسات مراكز الواعدين

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أكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية على اهتمام كامل أجهزة الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الرياضة والرياضيين، والاهتمام برعاية الموهوبين وأصحاب المهارات والكفاءات لإعداد أبطال رياضيين يرفعون اسم عاليا خفاقا فى سماء البطولات الدولية والعالمية، كما أشاد المحافظ بجهود القائمين على العمل بالمدرسة العسكرية الرياضية بالإسماعيلية التى تفخر بها الإسماعيلية لما تقدمه من دعم للرياضة وتخريج الكوادر الشبابية المتميزة فى مختلف مجالات الرياضة.

جاء ذلك أثناء حضور محافظ الإسماعيلية ختام منافسات اللقاء التقييمى لشباب مراكز الواعدين على مستوى الجمهورية بمشاركة ممثلى عدد 21 محافظة و
>إجمالى عدد اللاعبين 550 لاعبا، بحضور الدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة والعقيد محمد مصطفى أمين مدير المدرسة العسكرية الرياضية بالإسماعيلية.

وقد شملت المنافسات ألعاب التايكوندو والجودو والملاكمة وألعاب القوى، وأقيمت المنافسات على مدى ثلاثة أيام استضافتها المدرسة العسكرية الرياضية بالإسماعيلية وفى كلمته التى ألقاها محافظ الإسماعيلية.

اللواء ياسين طاهر يستعد لحضور اللقاء -اليوم السابع -9 -2015
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اللواء ياسين طاهر يستعد لحضور اللقاء

جانب من المشاركين فى المنتخب -اليوم السابع -9 -2015
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جانب من المشاركين فى

أثناء السلام الجمهورى قبل بدء اللقاء -اليوم السابع -9 -2015
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أثناء السلام الجمهورى قبل بدء اللقاء

المحافظ يتحدث للمشاركين -اليوم السابع -9 -2015
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المحافظ يتحدث للمشاركين

صورة جماعية للمحافظ مع المشاركين -اليوم السابع -9 -2015
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صورة جماعية للمحافظ مع المشاركين

إحدى جولات الملاكمة -اليوم السابع -9 -2015
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إحدى جولات الملاكمة

المحافظ يصافح لجنة التحكيم -اليوم السابع -9 -2015
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المحافظ يصافح لجنة التحكيم


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