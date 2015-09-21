بالصور.. إهداء درع أسبوع شباب الجامعات العاشر للفريق مهاب مميش

قام الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس يرافقه الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ولدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بزيارة للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بمقر الهيئة بمبنى الارشاد حيث اهدى رئيس الجامعة درع اسبوع شباب الجامعات العاشر الذى نظمته الجامعة فى الفترة من 12 وحتى 17 سبتمبر 2015 لمميش تقديرا للدور الكبير الذى قامت به هيئة قناة السويس.

وأكد الفريق مهاب مميش على سعادته الكبيرة بنجاح الأسبوع ونجاح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة القناة واللقاء مع الطلاب والأساتذة، وقال إن افتتاح فعاليات الأسبوع كان عالميا بمعنى الكلمة وأن جامعة قناة السويس أصبحت عالمية ومتميزة بين الجامعات.

وقال الدكتور ممدوح غراب، إن التعاون بين الجامعة وهيئة قناة السويس قائم ومثمر لصالح المجتمع وهناك العديد من الدراسات والأبحاث تتم بين الجانبين مقدما الشكر والتقدير للفريق مهاب مميش لتعاونه مع الجامعة وما يقدمه من خدمات جليلة لمصر والعالم.



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رئيس جامعة القناة يهدى الدرع لمميش



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الفريق مميش أثناء استقباله لوفد جامعة القناة



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مميش مع رئيس جامعة القناة بمكتبة



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رئيس الهيئة مع الدكتورة ناهد والدكتور أبوالنور



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صورة جماعية مع الفريق مميش ووفد جامعة القناة