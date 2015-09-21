كرة طائرة - مصر تحقق فوزها الأول في المونديال على حساب تونس

فاز منتخب مصر على نظيره التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل إثنين ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للكرة الطائرة المقامة في اليابان.

منتخب تونس فاز بالشوط الأول بنتيجة 25 مقابل 23 قبل أن يفوز المنتخب المصري بالشوط الثاني بنتيجة 25 مقابل 21.

تونس تقدمت مرة أخرى بحسم الشوط الثالث بنتيجة 25 مقابل 23 إلا أن الفراعنة نجحوا في قلب الطاولة والفوز بالشوطين الرابع والخامس بنتيجة 25 مقابل 17، و15 مقابل 11 على التوالي محققين فوزهم الأول في المسابقة.

وبتلك النتيجة رفع منتخب مصر رصيده لخمس نقاط في المركز العاشر، فيما أصبح رصيد المنتخب التونسي نقطتين في المركز الـ12 والأخير.

وسيلتقي المنتخب المصري مع نظيره الفنزويلي صاحب المركز الـ11 في مباراته المقبلة الثلاثاء، فيما سيلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الأسترالي صاحب المركز التاسع.