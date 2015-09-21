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تقرير #في_القمة - فيريرا لا يخسر نهائي الكأس.. سبورتينج عقدته الوحيدة

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تقرير #في_القمة - فيريرا لا يخسر نهائي الكأس.. سبورتينج عقدته الوحيدة تقرير #في_القمة - فيريرا لا يخسر نهائي الكأس.. سبورتينج عقدته الوحيدة

سيخوض جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك سابع مباراة نهائية في تاريخه والأول له مع فريق غير بورتو البرتغالي.

وستكون قمة الإثنين بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس هي ثالث مباراة لفيريرا في نهائي بطولة الكأس المحلية مع الأندية التي دربها عبر مشواره الممتد منذ عام 1981 وحتى الآن.

البرتغالي لم يخسر الكأس المحلية من قبل، خاض 6 مباريات نهائية في المجمل عبر تاريخه خسر مرتين فقط كانتا أمام فريق رامي ربيعة ومحمود شيكابالا السابق سبورتينج لشبونة البرتغالي.

ويقدم FilGoal.com في هذا التقرير نتائج فيريرا في المباريات النهائية التي خاضها جميعا مع نادي بورتو.

السوبر البرتغالي 2006: فاز 3-0 على فيتوريا سيتوبال وكان بيبي نجم ريال مدريد الحالي لاعبا بفريقه.

السوبر البرتغالي 2007: خسر 1-0 أمام سبورتينج لشبونة بهدف سجله الدولي الروسي مارات إسماعيلوف.

السوبر البرتغالي 2008: خسر 2-0 أمام سبورتينج لشبونة ولم يقدم نجومه كريستيان رودريجيز وفريدي جوارين وهالك ولوتشو جونزاليس وراؤول ميرليش وليساندرو لوبيز شيئا في المباراة.

نهائي كأس البرتغال 2009: فاز على باكوس فيريرا بهدف سجله ليساندرو لوبيز.

السوبر البرتغالي 2009: فاز على باكوس فيريرا بهدفين سجلهما إرنستو فارياس وبرونو ألفيش.

نهائي كأس البرتغال 2010: فاز 2-1 على تشافيز بهدفي جوارين وراداميل فالكاو مقابل هدف لكليمينتي.

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