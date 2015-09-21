تقرير #في_القمة - 8 زملكاوية هزموا الأهلي من قبل.. 2 منهم فقط لعبوا الدربي

إذا كان بعض لاعبي الزمالك لم يهزموا الأهلي من قبل مثل حمادة طلبة وحازم إمام وعمر جابر فإن 8 من زملاءهم استطاعوا قهر المارد الأحمر.

يتواجه الأهلي والزمالك الإثنين في نهائي كأس مصر ويبحث الأول عن التتويج بالبطولة الغائبة عن خزائنه منذ عام 2007 تحديدا منذ فوزه على الأبيض في النهائي 4-3.

بينما يأمل رجال البرتغالي جوزفالدو فيريرا في الجمع بين بطولتي الدوري والكأس والفوز على الأهلي لأول مرة من 8 سنوات.

وإذا كان كل لاعبي الأهلي المتواجدين في قائمة المباراة قد هزموا الزمالك من قبل - بما فيهم محمد حمدي زكي وجون أنطوي - فإن الكثير من لاعبي الزمالك لم يتذوقوا طعم الفوز مطلقا في مباراة القمة.

وهذا يرجع لتفوق الأحمر في المباراة بالسنوات الأخيرة، إذ لم يخسر في آخر 20 لقاء أمام الزمالك.

لكن يوجد في الزمالك 8 لاعبين - من المتواجدين في قائمة المباراة - استطاعوا الفوز على الأهلي من قبل منهم إثنان لعبوا مباراة القمة هما أحمد دويدار وطارق حامد.

ويستعرض FilGoal.com الـ8 لاعبين في التقرير التالي.

ثلاثي

نجح طارق حامد وأحمد حمودي وإبراهيم عبد الخالق في الفوز على الأهلي من قبل، ليس مرة واحدة بل مرتين.

فلقد شارك الثلاثي في فوز فريقهم السابق سموحة على الأهلي بهدف إرنست بابا أركو في الدوري موسم 2012-2013 وأطاحوا به أيضا من نصف نهائي كأس مصر العام الماضي قبل أن يخسروا اللقب لصالح الزمالك.

سجل حمودي هدفي مباراة الكأس التي أنهاها وصيف الدوري وقتها لصالحه 2-1.

ثنائي

واستطاع أيضا ثنائي المقاولون العرب السابق محمد سالم وشريف علاء الفوز على الأهلي، الأول فاز مرتين والثاني انتصر مرة واحدة.

فلقد لعب سالم وعلاء مباراة المقاولون والأهلي الأخيرة في الدوري التي سجل فيها الأول هدف الفوز تحت أنظار المعلم حسن شحاتة.

وشارك سالم أيضا في فوز ذئاب الجبل على الأهلي 2-1 في الدوري موسم 2013-2014.

ركلة جزاء

لاعب أخر من الزمالك هزم الأهلي من قبل وكان صاحب هدف فوز فريقه من ركلة جزاء في الدوري موسم 2008-2009.

هو مدافع اتحاد الشرطة السابق أحمد دويدار.

كهربا

محمود كهربا أيضا من اللاعبين الذي صعقوا الأهلي من قبل ولم يكن الأمر بعيدا فقد كانت مباراة الدور الأول من الدوري الموسم المنصرم.

صنع كهربا وقتها هدف المباراة الوحيد لزميله محمود قاعود ليقود إنبي للفوز على الأهلي.

الأفضل

ويبقى لاعب واحد هو الأفضل دون منازع من بين نجوم الزمالك في تاريخ مواجهاتهم السابقة ضد الأهلي.

إنه مهاجم حرس الحدود السابق أحمد حسن مكي.

استطاع مكي الفوز على الأهلي 5 مرات، مرتين في الدوري، مرة في كأس السوبر المصرية ومرتين في كأس مصر توج بعدهما باللقب إحداهما كانت بركلات الترجيح (نهائي 2010).

ولم يكتف مكي بالفوز فقط على الأهلي بل نجح في هز شباكه 4 مرات آخرها مباراة الدور الثاني من الدوري الموسم المنصرم الدوري التي انتهت لصالح حرس الحدود بهدفه في مرمى شريف إكرامي.