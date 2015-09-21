حكاية #في_القمة – عن أهلي فتحي مبروك.. ' حين ظن الزمالك أنه سيفوز بالستة '

(إعادة نشر) – في الدورة الرباعية نحن داخل معسكر الأهلي. الجميع لا يشعر بالقلق، بل بشيء أخر ناتج عن وصول أخبار لهم بأن معسكر الزمالك واثق من الفوز.

هل تتذكرون نتيجة تلك المباراة التي كان يقودها فنيا فتحي مبروك في حين كان ميدو على رأس جهاز الزمالك؟

جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك لا يخسر نهائي كأس إلا فيما ندر. (يمكن التعرف على تفاصيل هذه الحقيقة بالضغط على هذا الرابط)..

http://www.filgoal.com/arabic/news.aspx?NewsID=171977

لكن أيضا الأهلي مع فتحي مبروك لا يخسر مباريات قمة. حتى لو كان الفريق أغلبه من الشباب كما في تلك الحكاية.

تلك الحكاية قدمها شريف إكرامي قبل أشهر لـFilGoal.com وهو يجيب على سؤال عن مباراة قمة لا ينساها.

ويعيد FilGoal.com نشر تلك التصريحات التي يحكيها شريف إكرامي على لسانه:

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"في موسم 2013-2014 لم تكن الأمور سهلة. أغلب قوام الأهلي من الشباب ونحن وصلنا إلى الدورة الرباعية مع المدير الفني الذي جاء وقتها حتى نهاية الموسم كابتن فتحي مبروك".

"هنا يكون على أصحاب الخبرات داخل الفريق والذين عاشوا الكثير من التجارب مسؤوليات كبيرة".

"في الوقت نفسه علمنا أن معسكر الزمالك يتحلى اللاعبون بثقة كبيرة. يظنون أن الأمور لن تكون صعبة، ويقولون فيما بينهم إن الفريق الأبيض يستطيع الفوز بالستة".

"بعد رحيل نجوم عديدة عن الأهلي، باتت الأسماء الكبيرة أقل. أنا وأحمد فتحي وعماد متعب ثم لاعبون انضموا حديثا للنادي ثم العديد من الوجوه الصاعدة كرمضان وكعمرو جمال وبامبو".

"تحدثت مع كل اللاعبين. قلت أنا ورفاقي الكبار في الفريق للنجوم الشابة عليكم أن تعلموا أمرا هاما. الأهلي يفوز بأي فريق. الثقة وأنتم تلعبون هي كلمة السر الهامة".

"الثقة تأتي من الأهلي نفسه".

"في النهاية فاز الأهلي. وتوجنا بلقب الدوري".