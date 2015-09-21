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«كفيف» يناشد محافظ أسوان بتوفير فرصة عمل

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«كفيف» يناشد محافظ أسوان بتوفير فرصة عمل «كفيف» يناشد محافظ أسوان بتوفير فرصة عمل

الكفيف مصطفى جمعة أحمد الرشيدى

قال مصطفى جمعة أحمد الرشيدي، من ذوي الإعاقة البصرية “كفيف”، مقيم بمدينة أسوان إنه حاصل على ليسانس الدراسات الإسلامية منذ ست سنوات وخضع لعملية جراحية لأستئصال ورم حميد في الفقرات القطنية في العام الماضي، مما يستلزم متابعة وكشف طبى باستمرار عند عدة أطباء، فضلًا عن أحتياجه لإجراء أشعة رنين مغناطيسي شهريًا تتكلف مئات الجنيهات.

وأضاف أنه متزوج ويعول طفلة رضيعة عمرها ثلاثة أشهر ويضطر إلى تركها هي ووالدتها في بيت أهلها لعدم وجود سكن بينما يعيش هو على مساعدات أهل الخير بمسجد عباد الرحمن خلف عمارات التأمين الأهلية، مشيرًا إلى أنه تقدم كثيرًا للعمل خطيبًا بالمكافأة أو حتى مقيم للشعائر بنسبة الـ 5% في مديرية الأوقاف ولكن لم يصله أي رد حتى الآن.

وناشد اللواء محافظ أسوان والدكتور وزير الأوقاف لمساعدته في الحصول على فرصة عمل حتى يستطيع الإنفاق على أسرته ويسدد ثمن العلاج.

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