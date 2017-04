Room يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان Toronto السينمائي

أسدل الستار على مهرجان Toronto السينمائي بدورته الـ 40، التي عرض خلالها أكثر من مئة فيلم تنافست على جائزة الجمهور التي تتيح للفيلم الفائز الدخول من الباب الواسع موسم الجوائز الذي سيبدأ قريباً. فعلى سبيل المثال American Beauty و Slumdog Millionaire و The King’s Speech و 12 Years a Slave هي أفلام فازت بهذه الجائزة في السنوات القليلة الماضية وفازت بجائزة أوسكار أفضل فيلم، فما هي الأفلام الفائزة هذا العام؟

جائزة الجمهور فئة أفضل فيلم

Room للمخرج Lenny Abrahamson

جائزة الجمهور فئة أفضل فيلم (الوصيف الأول)

Angry Indian Goddesses للمخرج Pan Nalin

جائزة الجمهور فئة أفضل فيلم (الوصيف الثاني)

Spotlight للمخرج Tom McCarthy

جائزة الجمهور فئة أفضل وثائقي

Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom للمخرج Evgeny Afineevsky

جائزة الجمهور فئة أفضل وثائقي (الوصيف الأول)

This Changes Everything للمخرج Avi Lewis

جائزة الجمهور فئة أفضل وثائقي (الوصيف الثاني)

Al Purdy Was Here للمخرج Brian D. Johnson

جائزة الجمهور فئة Midnight Madness

Hardcore للمخرج Ilya Naishuller

جائزة الجمهور فئة Midnight Madness (الوصيف الأول)

The Final Girls للمخرج Todd Strauss-Schulson

جائزة الجمهور فئة Midnight Madness (الوصيف الثاني)

Green Room للمخرج Jeremy Saulnier

جائزة Platform

Hurt للمخرج Alan Zweig

جائزة أفضل فيلم كندي

Closet Monster للمخرج Stephen Dunn

جائزة أفضل فيلم كندي قصير

Overpass للمخرج Patrice Laliberté

جائزة أفضل أول فيلم كندي

Sleeping Giant للمخرج Andrew Cividino

جائزة تنويه خاص لفيلم كندي

My Internship in Canada للمخرج Philippe Falardeau

جائزة Dropbox Discovery Program Filmmakers

Black للمخرجين البلجيكيين من أصل عربي Adil El Arbi و Bilall Fallah

يذكر أن أبرز الأفلام العربية التي عرضت هذا العام هي فيلم The Idol المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد ضمن فئة "عروضات خاصة" وفيلم Very Big Shot للمخرج اللبناني مير جان بو شعيا ضمن فئة "إكتشاف" و 3000 Nights للمخرجة الفسطينية ماي مصري ضمن فئة "السينما العالمية".