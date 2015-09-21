Room يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان Toronto السينمائي

الإثنين 21-09-2015 11:56
أسدل الستار على مهرجان Toronto السينمائي بدورته الـ 40، التي عرض خلالها أكثر من مئة فيلم تنافست على جائزة الجمهور التي تتيح للفيلم الفائز الدخول من الباب الواسع موسم الجوائز الذي سيبدأ قريباً. فعلى سبيل المثال American Beauty و Slumdog Millionaire و The King’s Speech و 12 Years a Slave هي أفلام فازت بهذه الجائزة في السنوات القليلة الماضية وفازت بجائزة أوسكار أفضل فيلم، فما هي الأفلام الفائزة هذا العام؟
جائزة الجمهور فئة أفضل فيلم
Room للمخرج Lenny Abrahamson
جائزة الجمهور فئة أفضل فيلم (الوصيف الأول)
Angry Indian Goddesses للمخرج Pan Nalin
جائزة الجمهور فئة أفضل فيلم (الوصيف الثاني)
Spotlight للمخرج Tom McCarthy
جائزة الجمهور فئة أفضل وثائقي
Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom للمخرج Evgeny Afineevsky
جائزة الجمهور فئة أفضل وثائقي (الوصيف الأول)
This Changes Everything للمخرج Avi Lewis
جائزة الجمهور فئة أفضل وثائقي (الوصيف الثاني)
Al Purdy Was Here للمخرج Brian D. Johnson
جائزة الجمهور فئة Midnight Madness
Hardcore للمخرج Ilya Naishuller
جائزة الجمهور فئة Midnight Madness (الوصيف الأول)
The Final Girls للمخرج Todd Strauss-Schulson
جائزة الجمهور فئة Midnight Madness (الوصيف الثاني)
Green Room للمخرج Jeremy Saulnier
جائزة Platform
Hurt للمخرج Alan Zweig
جائزة أفضل فيلم كندي
Closet Monster للمخرج Stephen Dunn
جائزة أفضل فيلم كندي قصير
Overpass للمخرج Patrice Laliberté
جائزة أفضل أول فيلم كندي
Sleeping Giant للمخرج Andrew Cividino
جائزة تنويه خاص لفيلم كندي
My Internship in Canada للمخرج Philippe Falardeau
جائزة Dropbox Discovery Program Filmmakers
Black للمخرجين البلجيكيين من أصل عربي Adil El Arbi و Bilall Fallah
يذكر أن أبرز الأفلام العربية التي عرضت هذا العام هي فيلم The Idol المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد ضمن فئة "عروضات خاصة" وفيلم Very Big Shot للمخرج اللبناني مير جان بو شعيا ضمن فئة "إكتشاف" و 3000 Nights للمخرجة الفسطينية ماي مصري ضمن فئة "السينما العالمية".