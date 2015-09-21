ليونيل ريتشي يعود إلى لاس فيغاس بـ 20 حفلاً

أعلن نجم موسيقى البوب Lionel Richie عودته إلى الساحة بقوة، في الفترة المقبلة، بإحيائه 20 حفلاً في فندق Planet Hollywood في لاس فيغاس، اعتباراً من شهر ابريل المقبل.

ويبدأ Richie (66 عاماً) صاحب الكثير من الأغنيات الناجحة في الثمانينيات، من بينها "All Night Long" و"Hello" و"Stuck on you"، سلسلة حفلاته في الـ 27 من شهر ابريل، على خشبة مسرح أكثر ضخامة من المسارح التي يعتلي خشباتها في جولاته الاعتيادية.

وقال Lionel Richie في تصريحات لقناة NBC: "كلّ الأمور التي يمكن تخيّلها، وتريدون فعلها أثناء حفلكم، باتت ممكنة، بسبب عدم الحاجة إلى نقل أي شيء، نظراً إلى الموقع الموحّد للحفلات".

وقد لاقى Richie المولود في ولاية ألاباما، في جنوب الولايات المتحدة، نجاحاً عالمياً كبيراً، خصوصاً في الدول العربية، إذ باع أكثر من 100 مليون ألبوم حتى اليوم.

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