محامي أحمد عز يعيد قضيّة موكله مع زينة إلى نقطة الصفر

أصدر هشام خليفة محامي أحمد عز، بياناً صحفياً وصل إلى "سيدتي نت" نسخة منه، ينفي فيه ما تمّ تداوله عن أنّ قضية عز مع زينة انتهت بقرار المحكمة إصدار شهادات ميلاد للتوأمين عز الدين وزين الدين، مؤكداً أنّ الهدف من هذه التصريحات إثارة اللغو واللغط.

وقال إنّ قضيّة موكله مع الفنّانة زينة ما زالت في المحكمة، والحكم فيها سيكون في الـعاشر من شهر أكتوبر المقبل، ونفى خليفة ما تمّ تداوله عن رفع محامي زينة دعوى خلع ضد موكّله.

وقد أشار خليفة إلى أنّ زينة كانت قد أعلنت عن استخراج شهادات ميلاد لطفليها وأنّ الأمر لن يستغرق ساعات، موضحاً أنها حتى الآن لم تستخرج أي شهادة ميلاد.