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افتتاح فيلم "أهواك":حراس تامر حسني يضربون صحافياً والفوضى نجمة الحفل

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افتتاح فيلم "أهواك":حراس تامر حسني يضربون صحافياً والفوضى نجمة الحفل افتتاح فيلم "أهواك":حراس تامر حسني يضربون صحافياً والفوضى نجمة الحفل

الإثنين 21-09-2015 14:58

القاهرة_مروة عبد الفضيل تصوير:شريف عبد ربه

احتفل الفنّان تامر حسني والممثلة غادة عادل مساء أمس بالعرض الخاص لفيلمها "أهواك"، الذي كتب قصته وأخرجه محمد سامي.
الاحتفال جرى في سينما بلازا في القاهرة، وشهد ازدحاماً شديداً، وسوء تنظيم إذ أنّ عدداً كبيراً من الجمهور غير المدعو تمكّن من الدخول، ما أدّى إلى حدوث فوضى.
حضر العرض لتهنئة فريق العمل منظّم الحفلات الشهير وليد منصور لصداقته القوية بتامر حسني، وحضرت مي عز الدين ومها أحمد ورامي جمال ومروة نصر وأحمد عصام والشاعر الغنائي أمير طعيمة والموزع الموسيقى عادل حقي والممثلة مروة عبد المنعم والمطرب مصطفى قمر وزوجته غادة وفريق واما والمنتج محسن جابر ومتى الشاذلي وغيرهم.
من كواليس العرض:
_رفض الفنان محمود حميدة الذي حضر برفقة أسرته إجراء حوارات مع القنوات الفضائية، ما أثار غضب الصحافيين الذين وصفه بعضهم بالمغرور.
_حضر الفنان عزت أبو عوف الذي يحتفظ بصداقة قوية مع تامر حسني، وقدّم معه ثلاثة أجزاء من فيلم "عمر وسلمى"، وكان يبدو مريضاً.
_شهد العرض الخاص الحضور الأول لهدى زوجة أحمد زاهر بعد إنجابها ابنتها الرابعة.
_ تعرّض أحد الصحفيين للضرب من مرافقي تامر حسني، بعدما تمكّن من الوصول إلى الفنان لإجراء لقاء قصير معه، فما كان من تامر إلا أن اعتذر منه على ما بدر من حرّاسه.

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