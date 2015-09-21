أصالة تغازل سعد المجرد فكيف ردّ عليها؟

بيروت_ هيام بنوت

تواصل الفنانة أصالة توجيه عبارات مؤثرة، تحمل في طياتها الكثير من المديح والثناء لبعض الفنانين، الذين لا تخفي إعجابها بهم. ويبدو أن أصالة تجيد التعبير عن حبها بصدق وشفافية تماماً كما تجيد التعبير عن كرهها.

فبعد الرسالة التي أرسلتها في الأسبوع الماضي إلى الممثل المصري، عمر يوسف، أرسلت الفنانة أصالة عبر حسابها الخاص على "انستقرام" رسالة، وجهتها هذه المرة إلى الفنان سعد المجرد، تشيد فيها بروحه العالية التي أثرت فيها.

أصالة كتبت عن سعد المجرد: "الروح هي التي تؤثر فينا لدرجة التعلق. الروح هي الأهم بين مواصفات قد تبدو لنا الأهم، الروح التي تموت عند البعض وتتألق عند البعض الآخر. سعد المجرد روح رائعة حيّة مبهرة توقظ أرواح أنهكتها بعض الآلام، نجاحه روحه ونحن عشاق المحبة واللطف والأرواح الطيبة".

سعد المجرد ردّ على أصالة برسالة مماثلة، لا تقلّ إعجاباً وتقديراً لها ولفنها الراقي وأخلاقها الحلوة، وكتب لها تحت صورتها: "جد فخور بصداقتك الغالية يا أصالة، أنت الفن والأخلاق والطيبوبة، أعتز دائما بكل كلمة أخذت قسطاً من وقتك الثمين وكتبتها عني.. حفظك الله وأبنائك وزوجك الرائع".

يبقى أن ننتظر إلى أيّ من الفنانين ستتوجه أصالة بكلام جميل في الفترة المقبلة؟