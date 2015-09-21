"جانيت جاكسون" اعتنقت الإسلام وتخلّت عن الإثارة إلى الأبد

سارت النجمة العالمية "جانيت جاكسون" على خطى شقيقها "جيرمين"، واعتنقت الديانة الإسلامية، بعد أن اعتنقها أخوها منذ سنوات.

ويبدو أن المغنية البالغة من العمر 49 عاماً، التي تزوجت الملياردير القطري المسلم، وسام المانع (40 عاماً)، في عام 2012، ستقوم بالتخفيف من أزيائها الفاضحة وكلمات أغنياتها المثيرة، فضلاً عن الرقص، في جولتها الفنية المقبلة.

وتقول مصادر صحيفة "صن" إن "جانيت" تشعر كأنها وجدت كيانها في الدين الإسلامي، إذ أمضت وقتاً كبيراً في التعمّق في هذا الدين، وإن أفراد عائلتها يحترمون خيارها تماماً.

ولم يتم حتى الآن التأكد ما إذا كانت شقيقة الأسطورة "مايكل جاكسون" ستقوم بتغيير اسمها، كما فعل شقيقها "جيرمين جاكسون" من قبل، إذ قام بتغيير اسمه إلى "محمد عبد العزيز"، بعد اعتناقه الاسلام.

Janet Jackson ترغب في تبني طفل من الأردن أو سوريا