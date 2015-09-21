خليفة مريم أوزيرلي تفضّل بيرين سات

صرحت الممثلة الشابة إلينا بوز الشهيرة بهازال في مسلسل "حطام"، والتي تؤدي دور إبنة أركان بيتككايا فيه النصف روسية من جهة والدتها، والملقبة بمريم أوزيرلي الصغيرة، بأن أقرب الممثلات التركيات إلى قلبها هي بيرين سات.

وقالت إنها تحب شخصيتها الإنسانية جداً، كما عبرت عن سعادتها لبداية الموسم الثاني من مسلسلها "حطام"، المدينة له بشهرتها ونجوميتها كأول عمل درامي لها، ويقوم ببطولته النجم التركي أركان بيتككايا ونورغول يشلشاي.

ويعد مسلسل "حطام" من أكثر المسلسلات نجاحاً والأعلى مشاهدة يوم عرضه في تركيا.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي