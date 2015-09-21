المرصد السورى: صواريخ النظام تقتل 18 مدنيا فى حلب

أعلن المرصد السورى، أن صواريخ نظام الأسد قتلت 18 مدنيا فى حلب، وذلك وفق ما أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها اليوم الاثنين.

جدير بالذكر أن المرصد السورى لحقوق الإنسان أعلن أن تنظيم "داعش" المتطرف أعدم فتاة تبلغ الـ22 من عمرها فى بلدة خشام بريف دير الزور الشرقى، بعد أن اعتقلها لمدة شهرين.

وقال المرصد السورى، إن التنظيم المتطرف داهم منزل ذوى الفتاة، وادعى عناصره أنهم عثروا أثناء تفتيش هاتف الفتاة الجوال، على محادثة عبر تطبيق "واتس آب" مع شقيقها وقريب آخر لها ينتمون لجيش أسود الشرقية فى القلمون وتتكلم فى المحادثة عن التنظيم، فقامت عناصره باعتقالها ليعدموها.

يذكر أن داعش أعدم خلال الـ14 شهرًا الماضية 95 مواطنة وفتاة على الأقل بتهم مختلفة.