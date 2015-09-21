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السعودية: انتهاء من كل أعمال البناء بمشعر عرفة وإزالة أنقاض رافعة الحرم

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السعودية: انتهاء من كل أعمال البناء بمشعر عرفة وإزالة أنقاض رافعة الحرم السعودية: انتهاء من كل أعمال البناء بمشعر عرفة وإزالة أنقاض رافعة الحرم
أعلنت السلطات الانتهاء من استكمال كل أعمال البناء فى مشعر عرفة وفق معايير السلامة التى يطبقها الدفاع المدنى، والذى ينتشر أفراده فى الحرم.

وأعلنت السعودية خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين حول الاستعدادات للحج، أنه تم إزالة كل الأنقاض، التى كانت تشكل خطورة على سطح المسعى فى الدورين الأول والثانى خاصة مع كثافة الكتل الخرسانية وكثافة الرافعة، وأنه تم التأكد من خلال التحقق من كاميرات الحرم بالنسبة لحادث الرافعة أن هناك بعد المحتجزين تحت الانقاض وهما جثتين تم استخراجهما أمس وتبين أنهما لماليزيين، ليصبح اجمالى عدد الوفيات 109.

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مصر 365

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