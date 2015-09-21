نبيل العربى يستقبل سعيد أبو على الأمين العام المساعد للجامعة العربية

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربى، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، الدكتور سعيد أبو على، بحضور السفير محمد صبيح، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكى؛ وذلك فى مقر الجامعة العربية وفقا لبيان السفارة الفلسطينية.

وكانت الجامعة العربية قد صادقت فى اجتماعها الأخير على المستوى الوزارى على تعيين الدكتور سعيد أبو على أمينا عاما لمدة خمس سنوات، وسيباشر عمله بدءًا من أكتوبر المقبل .

يذكر أن الدكتور سعيد عبد الرحمن أبو على من مواليد جنين 1955، ويحمل درجة الدكتوراه فى مجال الحقوق من تونس عام 1995، وشهادة الدكتوراه بالمنظمات الدولية من فرنسا 1992، وحاصل على ماجستير علوم سياسية من تونس 1989، وبكالوريوس الحقوق من جامعة القدس بأبوديس، وبكالوريوس صحافة وإعلام من تونس، وهو عضو نقابة المحامين الفلسطينيين وقد عمل بالتدريس الجامعى كأستاذ مشارك فى القانون العام والعلاقات الدولية بجامعة الأزهر وبيرزيت والقدس.

وقد عمل أبو على وزيراً للداخلية والأمن الوطنى الفلسطينى من عام 2009 حتى 2014، وشغل منصب محافظ رام الله والبيرة من العام 2006 حتى 2009 ومحافظ نابلس من العام 2004 حتى العام 2005، كما عمل منسقاً لشئون المحافظين بالرئاسة من عام 2002 حتى 2005، وعمل مديراً لمركز المعلومات فى الرئاسة الفلسطينية من 1998 حتى 2002، ومستشاراً بالسفارة الفلسطينية بتونس من 1989 حتى 1995، كما عمل مديراً للشئون العربية بمركز التخطيط الفلسطينى بتونس من 1984 حتى 1989 وكان عضواً بالمندوبية الدائمة لفلسطين لدى الجامعة العربية من 1980 حتى 1984.

وقد التحق أبو على مبكراً بالعمل الوطنى، ومارس النشاط السياسى والثقافى والاجتماعى فى الثورة الفلسطينية، وكذلك العمل النقابى باتحادات الطلاب والكتاب والصحفيين والمحامين، ويحمل وسام نجمة القدس العسكرى تقديرا لعطائه الوطنى.