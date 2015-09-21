الصحة السعودية: تجهيز 25 مستشفى و180 سيارة إسعاف بالمشاعر المقدسة

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ، أنه تم تجهيز 25 مستشفى بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن، مضيفا أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف أى حالة بين الحجاج مصابة بمرض معد وأنه تم تسخير كافة الإمكانيات لتوفير خدمة رفيعة المستوى لحجاج بيت الله الحرام.

وأضافت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، فى مؤتمر صحفى له اليوم، أنه تم تعميم الاشتراكات الصحية على جميع الدول المشاركة بموسم الحج، كما تم تخصيص 230 غرفة عزل للأمراض المعدية فى مكة المكرمة وبالمشاعر المقدسة.

وأشار وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، أن الوزارة شكلت أسطولا من سيارات الإسعاف يضم 180 سيارة منها سيارات إسعاف عناية مركزة متحركة وسيارات كبيرة عالية التجهيز.

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