أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الصحة السعودية: تجهيز 25 مستشفى و180 سيارة إسعاف بالمشاعر المقدسة

Google+ Print
الصحة السعودية: تجهيز 25 مستشفى و180 سيارة إسعاف بالمشاعر المقدسة الصحة السعودية: تجهيز 25 مستشفى و180 سيارة إسعاف بالمشاعر المقدسة
أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية ، أنه تم تجهيز 25 مستشفى بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن، مضيفا أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف أى حالة بين الحجاج مصابة بمرض معد وأنه تم تسخير كافة الإمكانيات لتوفير خدمة رفيعة المستوى لحجاج بيت الله الحرام.

وأضافت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، فى مؤتمر صحفى له اليوم، أنه تم تعميم الاشتراكات الصحية على جميع الدول المشاركة بموسم الحج، كما تم تخصيص 230 غرفة عزل للأمراض المعدية فى مكة المكرمة وبالمشاعر المقدسة.

وأشار وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، أن الوزارة شكلت أسطولا من سيارات الإسعاف يضم 180 سيارة منها سيارات إسعاف عناية مركزة متحركة وسيارات كبيرة عالية التجهيز.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات