إصابة 4 حجاج بجروح فى حريق بفندق بمكة المكرمة

أفاد الدفاع المدنى فى مكة المكرمة أن اربعة حجاج يمنيين اصيبوا بجروح فيما تم اجلاء حوالى 1500 حاج بشكل مؤقت بعد اندلاع حريق فجر الاثنين فى فندق فى المدينة المقدسة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وجاء فى بيان نقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية أن فرق الدفاع المدنى تمكنت من اخماد حريق اندلع فى الطابق الحادى عشر من فندق للحجاج.
وبحسب البيان "جرى إخلاء الحجاج وعددهم 1500 حاج احترازيا وتمت اعادتهم للفندق بعد التأكد من زوال الخطر وسلامة الموقع".
وقد نتج عن الحريق "اصابة اربعة حجاج من الجنسية اليمنية بإصابات طفيفة" فيما تبين أن سبب الحريق هو "التماس فى إحدى التوصيلات الكهربائية بإحدى الغرف".
وقام الدفاع المدنى السعودى الاسبوع الماضى باجلاء اكثر من الف حاج آسيوى بسبب حريق شب داخل فندق آخر فى مكة المكرمة.