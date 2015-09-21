إصابة 4 حجاج بجروح فى حريق بفندق بمكة المكرمة

أفاد الدفاع المدنى فى مكة المكرمة أن اربعة حجاج يمنيين اصيبوا بجروح فيما تم اجلاء حوالى 1500 حاج بشكل مؤقت بعد اندلاع حريق فجر الاثنين فى فندق فى المدينة المقدسة.

وجاء فى بيان نقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية أن فرق الدفاع المدنى تمكنت من اخماد حريق اندلع فى الطابق الحادى عشر من فندق للحجاج.

وبحسب البيان "جرى إخلاء الحجاج وعددهم 1500 حاج احترازيا وتمت اعادتهم للفندق بعد التأكد من زوال الخطر وسلامة الموقع".

وقد نتج عن الحريق "اصابة اربعة حجاج من الجنسية اليمنية بإصابات طفيفة" فيما تبين أن سبب الحريق هو "التماس فى إحدى التوصيلات الكهربائية بإحدى الغرف".

وقام الدفاع المدنى السعودى الاسبوع الماضى باجلاء اكثر من الف حاج آسيوى بسبب حريق شب داخل فندق آخر فى مكة المكرمة.