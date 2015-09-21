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طوارئ بمرفق إسعاف سوهاج استعدادًا لعيد الأضحى المبارك‎

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طوارئ بمرفق إسعاف سوهاج استعدادًا لعيد الأضحى المبارك‎ طوارئ بمرفق إسعاف سوهاج استعدادًا لعيد الأضحى المبارك‎

أرشيفية

أعلن مرفق الاسعاف بمحافظة سوهاج، الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بتمركزات وجاهزية المرفق فى أطار الاستعداد لعيد الاضحى المبارك

وأكد ناصر حسان المشرف على مرفق اسعاف سوهاج، أنه تم الانتهاء من تجهيز 84 سيارة “اسعاف طائر”، و17 سيارة اسعاف نمطى، وتزويدهم بجميع الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالإسعافات الأولية، مع تحديد أماكن تمركز تلك السيارات، بالقرب من المتنزهات والاستاد الرياضى وحدائق الاطفال والكورنيش

وأضاف حسان أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة لكيفية التعامل والتنسيق السريع بين سيارات الإسعاف وأقسام الطوارئ بالمستشفيات على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم وقف جميع أنواع الاجازات والراحات للعاملين بالـ40 نقطة اسعاف على مستوى المحافظة، والدفع بجميع القوة للتواجد لضمان تغطية كل النقاط .

وأوضح حسان إنه تم عمل غرفة عمليات مركزية بمقر إدارة مرفق الاسعاف بمدينة سوهاج، لتلقى جميع البلاغات من المواطنين، أو أى جهة آخرى على مدار اليوم.

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