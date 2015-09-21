اكتشاف أهرامات جديدة في السودان

عثرت بعثة من المتحف البريطاني على 16 هرماً في مدينة “جيماتون” التاريخية في السودان، التي تعود إلى حضارة كوش (أكثر من 2000 عام قبل الميلاد)، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

وقال مدير هيئة الآثار والمتاحف السودانية، عبدالرحمن علي، إن الاكتشافات تمت في منطقة (الكوة) علي الضفة الشرقية للنيل جنوبي دنقلا شمالي السودان.

وأوضح أن فريق البعثة البريطانية –بالتعاون مع جمعية الآثار السودانية- عثرا على بقايا 16 هرما، يعودان إلي أواخر مملكة نبتة وأوائل مملكة مروي، كجزء من حضارة مملكة كوش.

وأضاف عبدالرحمن لـ”سكاي نيوز عربية”، عبر الهاتف، أن الأهرامات المكتشفة بنيت من الحجر النوبي الرملي والطين اللبن والحجارة، فيما يبلغ طول أكبر هرم مكتشف 10 أمتار، وارتفاعه 13 متراً.

وأشار إلي أن السودان به أكبر تجمع للأهرامات في العالم، تم تسجيل بعضها في لائحة التراث العالمي، حيث تمتلك منطقة البجراوية وحدها نحو ٢٠٠ هرم، إضافة إلي أهرامات أخري في منطقة البركل.

كما أعلن عن آثار وأهرامات تم اكتشفتها البعثة البريطانية في منطقة عمارة غرب، فيما عثرت بعثة فرنسية على أهرامات أخرى في منطقة صادنقا شمال السودان، مبنية بالحجر النوبي الرملي.