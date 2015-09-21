صرف 5 مصورين من المحكمة بعد القبض عليهم في جلسة محاكمة “إسراء الطويل”

قررت قوات أمن محكمة التجمع الخامس، منذ قليل، صرف 5 مصورين صحفيين بعد التأكد من عدم تصويرهم قوات الأمن والمتهمين أثناء دخول سيارات الترحيلات إلى حجز المحكمة في جلسة محاكمة “إسراء الطويل”.

وأثبت مشرف المباحث الواقعة فى دفتر الأحوال، حيث أثبت أن المصورين الصحفين كانوا يقفون أمام المنفذ المؤدى إلى حجز المحكمة لايداع المتهمين ولاحظت الاجهزة الامنية المسئولة عن تأمين السيارات وقوف هؤلاء المصورين فتم الاطلاع على تحقيق هوايتهم واصطحابهم الى مكتب رئيس حرس المحكمة ، وبفحص الكاميرات تبين عدم تصويرهم القوات ولا المتهمين.

وقال المصورون إن سبب وقوفهم أمام منفذ احتجاز المتهمين، اعتقادا منهم بان فى سياره الترحيلات المصورة إسراء الطويل التى كان محدد له اليوم جلسة لتجديد حبسها.