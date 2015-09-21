مساعد وزير الخارجية للشئون العربية: مصر تعامل اللاجئين السوريين كمواطنين

أكد السفير طارق عادل مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، علي الاهتمام المصري بالتفاعل مع الأطراف الدولية لتشجعيها علي التعامل الايجابي مع قضية اللاجئين السوريين من حيث استقبالهم والسعي لتلبية احتياجاتهم ,فضلاً عن المشاركة في تحمل مقدار الأعباء التي تواجهها مصر وغيرها من دول المنطقة التي تستضيف اللاجئين السوريين.

جاء ذلك لدي استقبال السفير طارق عادل مساعد وزير الخارجية للسفير ميجيل بيرجر المفوض الإقليمي لشئون الشرق الأدنى والأوسط بوزارة الخارجية الألمانية, خلال زيارته للقاهرة مؤخراً, حيث استعرض مساعد وزير الخارجية مٌجمل القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، وخاصةً الأزمة السورية وجهود مصر في هذا الصدد.

وعبر مساعد الوزير عن الترحيب بالموقف الألماني المبدئي تجاه اللاجئين, داعياً إلي المزيد من سرعة التحرك من جانب الأطراف الأوروبية والمجتمع الدولي نحو الاستجابة الحقيقية لأزمة اللاجئين,وكذلك العمل نحو بناء قدرات المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين, ومنها مصر, لاستمرار صمودها أمام هذه الأزمة الإنسانية.

كما استقبل مساعد وزير الخارجية السفيرة”بيتينا موشيت” سفيرة الاتحاد الأوروبي لدي اليمن, وتم خلال اللقاء التباحث باستفاضة حول الملف اليمني وتطورات الأزمة هناك.

و أكد السفير طارق عادل علي الموقف تجاه الأزمة اليمنية والدعم المصري للحكومة الشرعية متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، وشدد علي ضرورة احترام الاتفاقيات ذات الصلة بما في ذلك المبادرة الخليجية وآليات تنفيذها, وكذا الحوار الوطني، فضلاً عن الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.