وزير التموين: طرح لحوم سودانية بـ40 جنيه بقنا

قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعاقدت على 105 ألف رأس ماشية من السودان وتم طرحها بالفعل بالأسواق كلحوم بسعر 40 جنية للكيلو بالإضافة إلى لحوم من منشأ أخر بسعر 57 جنية للكيلو، مشيراً إلى أن هناك توسع فى منافذ بيع اللحوم التابعة للشركة القابضة.

وأكد وزير التموين، أن بعض الجزاؤين إضطرةا إلى تخفيض أسعار اللحوم بسبب الركود وعدم إقبال المواطنين على الشراء مشيرا أن هناك اتجاه لإشراك الجزارين فى عملية بيع اللحوم بأسعار منخفضة من خلال منحهم مواشى من التموين.

وشدد حنفي على أن الوزارة أتخذت عدة إجراءات لمكافحة الفساد داخل الوزارة وبالمديريات التابعة لها موضحا أن الفساد بصفة عامة فساد منظومات وليس أشخاص مؤكدا أن الوزارة قامت بتغيير المنظومات التى تؤدى إلى الفساد مشيرا أن أكبر عمليات الفساد الى كانت تتم بوزارة التموبن كانت تتمثل فى تهريب الخبز المدعم والذى كان يتكلف 60 مليار جنية حيث أن 60 % من الدقيق كان يباع بالسوق السوداء وتم القضاء عليها بعد تغيير المنظومة إضافة إلى القضاء على الفساد فى السلع الغذائية.

وأضاف وزير التموين أن التموين يقوم بشراء كل إحتياجات الوزارة من السكر من شركة السكر المصرية موضحا أن كميات السكر الموجودة بالشركة مصرى خالص موصحا أن الوزارة لا تقوم بإستيراد السكر من الخارج مؤكدا أنه سيتم إطلاق مشروع ” جمعيتي ” خلال الأيام القادمة والتى يتم من خلاله منح مجموعة من الشباب قروض ماليه تبدأ بمبلغ 100 الف جنيه.

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جاء ذالك خلال أفتتح الوزيرهايبر للسلع والمواد الغذائية والمقام على مساحة 2500 متر مربع لتكلفة 20 مليون جنية.