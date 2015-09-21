بالصور.. ضبط 25 قضية«سلاح ناري» و61 قضية «مخدرات» في الإسكندرية

ترأس اللواء أحمد حجازي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه شرق المدينة.

وأسفرت عن ضبط 25قضية حيازة سلاح ناري عارة عن “بندقية آلى – 11 بندقية خرطوش– 3 طبنجات عيار 9مم، و10 فرد خرطوش، و26 طلقة من ذات”، 26 وقضية اتجار فى مخدر الحشيش بعدد 20 طربة” تزن حوالي 5.015 كجم”، 9 قضايا اتجار فى مخدر الهيروين تزن حوالي 1125 جراما، و ضبط 26 قضية اتجار فى الأقراص المخدرة ” بإجمالي عدد 3364 قرصا.

وفي مجال القضايا النوعية، تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 8 متهمين، اعترفوا بارتكاب عدد “21″ حادث عبارة عن “سرقة سيارة – نشل – سرقة دراجة بخارية”.

شارك في الحملة الإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة الغير مرخصة “فرع الإسكندرية” وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزي بالإسكندرية ومجموعات من القوات المسلحة.