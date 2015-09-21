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علشان صحتك وصحة أسرتك.. اعملى المخبوزات بالزبادى بدل الزيت والسمنة

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علشان صحتك وصحة أسرتك.. اعملى المخبوزات بالزبادى بدل الزيت والسمنة علشان صحتك وصحة أسرتك.. اعملى المخبوزات بالزبادى بدل الزيت والسمنة
من منا لا يحب المخبوزات، فبرغم أخطارها الكثيرة إلا أن مذاقها اللذيذ لا يقاومه البعض، وتكمن خطورة المخبوزات فى إمكانية رفعها لنسب السكر والضغط وزيادة نسب والكوليسترول فى الدم، كما أنها تعمل على زيادة الوزن بشكل فاعل وسريع.

المخبوزات تزيد الوزن وترفع نسب السكر والضغط والكوليسترول
>الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية نصحت بتجنب تناول المخبوزات بشكل خاص، التى تحتوى على كميات كبيرة من الزيوت والسمن والزبد بشكل عام، ولعل أخطر مكونات المخبوزات هى الدقيق والسمن والزبد أو الزيوت المختلفة، فهى تساعد على زيادة نسب السكر وإحداث اضطراب بوظائف الجسم كافة.

استبدل الزبد والزيت والسمن بالزبادى واللبن عند خبز المخبوزات منزليا.. وامتنع عن تناول الجاهزة
>ولذا تنصح أخصائية التغذية العلاجية بتجنب تناول المخبوزات التى تحتوى على زبدة وسمن، لأنها سبب فى الإضرار بالصحة بشكل عام وبالوزن بشكل خاص، ولصحة أفضل وفائدة أكبر يفضل استبدال الزبد والسمن بالزبادى عند خبر المخبوزات، وعدم تناول المخبوزات المعدة خارج المنزل (الجاهزة)، والتوقف عن إضافة الزيوت والسمن والاهتمام بوضع اللبن والزبادى.

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مصر 365

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