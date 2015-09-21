علماء يبتكرون خوذة تفك شفرة كهرباء المخ لمساعدة المعاقين على الحركة

طور باحثون فى كوريا الجنوبية خوذة تفك شفرة موجات المخ الكهربائية لمساعدة المعاقين ومرضى الشلل على الحركة تستخدم بالتكامل مع ما يعرف باسم هيكل صناعى خارجى شبيه بالهيكل العظمى أو "ايكوسكيليتون".

ويقيس الجهاز موجات المخ ويفك شفرتها ويحولها إلى أوامر للتحكم فى الحركة، ويقف الأستاذ الجامعى لى سيونج، وأن وفريقه فى جامعة كوريا وراء هذا المشروع.

ويقول لى "روبوت الايكوسكيليتون يقرأ موجات مخ مستخدم الجهاز ويزيل كل الضوضاء الخارجية غير الضرورية من نظام التعامل مع الإشارات، وبعدها يلتقط الروبوت ويصنف خواص موجات المخ، وبهذه الطريقة يتم السيطرة على روبوت الايكوسكيليتون من خلال تحقيق تجانس بين موجات المخ والأوامر."

>ويحتوى الجهاز على خمسة أوامر للحركة للتحرك يمنينا أو يسارا أو السير إلى الأمام أو الوقوف أو الجلوس، وكل من هذه الأوامر له تردد مختلف.

ويقول لى أستاذ المخ والهندسة الإدراكية بجامعة كوريا "حين يركز المستخدم على شىء بصرى يولد هذا نفس التردد فى الفص القذالى لمخ المستخدم (أحد فصوص الدماغ الأربعة ويختص بالمثيرات المرئية) وهكذا يمكننا أن نقرأ نوايا المستخدم من خلال قراءة التردد."

وستطبق هذه التكنولوجيا فى صناعات أخرى مثل السيارات ذاتية القيادة والطائرات بلا طيار ذاتية التوجيه.