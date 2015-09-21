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في حفل EMMYs 2015 الليدي غاغا من ضمن أجمل الإطلالات

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في حفل EMMYs 2015 الليدي غاغا من ضمن أجمل الإطلالات في حفل EMMYs 2015 الليدي غاغا من ضمن أجمل الإطلالات

الإثنين 21-09-2015 10:43

تابعنا قبل ساعات قليلة حفل EMMY Awards الخاص بتوزيع جوائز التلفزيون، وشاهدنا على سجادته الحمراء العديد من الإطلالات الأنيقة التي نستعرضها معًا في السطور التالية .
عمدت العديد من النجمات لاختيار التصاميم الأنيقة بأقمشة براقة، فحصلن على إطلالات فخمة وناعمة في الوقت نفسه، كإطلالة سارة بيلسون Sarah Paulson بفستانها الدرامي الجميل، وجيمي إليكسندر Jaimie Alexander بتصميم Armani Prive ولا يمكن أن ننسى إطلالة الحمل الساحرة التي اختارتها كات ديلي Cat Deeley بفستان ذهبي جميل من Monique Lhuillier.
ومن ناحية أخرى ظهر الستايل البسيط والناعم على السجادة الحمراء في أجمل إطلالتين على الإطلاق خلال هذه الليلة، وهي إطلالة الممثلة الشابة سارة هايلاند Sarah Hyland بفستان عودي من تصميم Zac Posen التي أحسنت تنسيقه بطريقة خلابة مع مجوهرات بنفس اللون، وإطلالة الليدي غاغا Lady Gaga البسيطة باللون الأسود الجذاب.

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وعلى الرغم من ظهور اتجاهات جديدة في إطلالات النجمات هذه الليلة كالسلاسل والفتحات على الخصر إلا أنّ أبرز اتجاه لوحظ كان اللون الأصفر، حيث زين هذا اللون أكثر من إطلالة خلال هذا اليوم منها إطلالة تايلر شيلينغ Taylor Schilling الأنيقة، واللوك الجريء المفعم بالحيوية الذي زين إطلالة كيرنان شيبكا Kiernan Shipka ، وإطلالة العارضة العالمية هايدي كلوم Heidi Klum التي لم تكن موفقةً إطلاقًا هذه المرة إذ بدت فوضويةً وغير جذابة
شاهدي معنا الأجمل والأسوأ خلال حفل EMMY Awards 2015 وشاركينا رأيك.

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