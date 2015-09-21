أسبوع لندن في يومه الثالث: عروض تحاكي أنوثة المرأة

اليوم الثالث من أيام اسبوع لندن لموضة ربيع وصيف 2016 كان ضاجاً بالعروض المميزة التي تستحق المتابعة منها عرض المصمم الأسكتلندي Jonathan Saunders الذي قدم مجموعة ناعمة تغلب عليها الفساتين والقمصان المصنوعة من الحرير المطّبع بالألوان الحارة والنقوش المتداخلة وهذه هي بصمته الخاصة التي جعلته المصمم المفضل عند نجمات شهيرات مثل "مادونا " و"كايلي مينوغ" و"سيينا ميللر" و"ميشيل اوباما". وقد حضرنا أيضاً عرض دار Top Shop Unique الذي يخاطب الشابات الصغيرات الباحثات عن الثياب والإكسسوارات التي تواكب آخر خطوط الموضة ولكن بأسعار معقولة تناسب أغلب الفتيات. وقد اعتادت هذه الدار منذ تأسيسها عام 2001 على تقديم ما يجسد الأناقة الكلاسيكية للفتاة الإنكليزية الشابة ولم يخرجْ عرض هذا الموسم عن هذا النطاق، حيث تابعنا العارضات وهن يتهادين بالسراويل والأطقم والجاكيتات التي تلعب على ثنائية "الضيّق والفضفاض" مع بعض الخطوط واللمسات المأخوذة من خزانة ثياب الرجل والتي جرى توظيفها بطريقة ذكية ومعاصرة. أما الخامات فقد كانت منوّعة فيها المطبع والمنقط مع قطع من الفرو الملون كما ضمت المجموعة عدداً من فساتين الشيفون المنقوشة بزهور الفراولة والقمصان البيضاء الكلاسيكية مع سراويل وتنانير من الجلد الأحمر.

وأخيراً كان لنا موعداً مع عرض المصمم "بول سميث" Paul Smith االذي كان صاخباً بالنجوم ومكتظاً بوسائل الإعلام ولا عجب في ذلك حيث لا يختلف إثنان على ان هذا المصمم هو "القوة التي يستند عليها أسبوع لندن". وبالفعل لم يخيب "بول سميث" ظن أحد حيث كان العرض ناجحاً إلى أبعد الحدود وكانت الثياب واضحة الخطوط وبسيطة ولكنها متقنة وبارعة وتذكرنا بماضيه كمصممٍ للأزياء الرجالية قبل أن ينتقل إلى عالم المرأة. وقد تابعنا في هذه المجموعة جوانب من فنون الخياطة المتقنة التي ظهرت في الجاكيتات والفساتين والأطقم والسراويل المستقيمة التي تعتمد على مرونة وانسيابية خامات القطن والكتان المنقوش والساتان. ويمكن القول ان هذا العرض يندرج تحت عنوان كبير هو: "البساطة والراحة التي تناسب اجواء الصيف". وقد ظهرت في العرض مجموعة من الألوان كالأبيض والأسود والأزرق إلا ان الغلبة كانت للون البرتقالي الذي ظهر في اطلالاتٍ كاملة مرة ومع ألوان أخرى كالرمادي والأسود في مراتٍ أخرى. وقد أظهر المصمم شغفاً واضحاً بهذا اللون الرائق الذي استخدمه بنغمات وتدرجات متعددة تبدأ من البرتقالي الناعم وتنتهي عند الدرجة القوية والبراقة التي تقترب من اللون الأحمر.

وإليك بعضاً مما قدمته لندن في يومها الثالث، وستكون لنا متابعات لبقية أيام الأسبوع