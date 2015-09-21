ساعة "لوسيا" نجمة جديدة في سماء "بولغاري"

تأسر دار "بولغاري" Bvlgari قوّة التألّق في ساعة "لوسيا" LVCEA الجديدة للنساء. تقدّم الساعة عربون تقدير للمزولة الشمسية جامعةً بين التاريخ والعصريّة وشابكةً الوظيفة مع التصميم. تتميّز "لوسيا" LVCEA بعلبة مستديرة وأساس مرن ومجموعة من الألوان والأساليب تضفي عليها طابعاً أنثوياً متألّقاً بامتياز.

تشيد "لوسيا" LVCEA بالتاريخ الغنيّ المتأصّل في التراث الروماني والإغريقي الذي وضع "بولغاري" Bvlgari تحت الأضواء. مستنيرةً من ماضيها الحافل، ربطت "بولغاري" Bvlgari بين الكلمتين الإيطالية واللاتينية للضوء luce وlux لتسمية مجموعة "لوسيا" LVCEA. يدور إلهام روحيّ حول "لوسيا" LVCEA ويعكس إشراق الشمس والقمر لـ"بولغاري" Bvlgari.

مستديرة كهالة النور، تطوّق علبة "لوسيا" LVCEA البرّاقة مرور الوقت. ترسم دائرة العلبة التي ترمز إلى الوحدة العلاقةَ المؤبّدة بين الماضي والحاضر. وها هي "بولغاري" Bvlgari المعروفة بصناعة المجوهرات المُرهفة ترصف تاج كلّ من ابتكارات "لوسيا" LVCEA بحجرة كريمة مشرقة. وتشكّل قَصّة "كابوشون" للحجرة باللون الأرجواني الملكيّ قمّة تميّز التاج وتضيف هذه الطريقة الفريدة في تبريم الساعة جرعة كلاسيكيّة من جرأة "بولغاري" Bvlgari. تزيّن ألماسة فاتنة التاج وتُعتبر مذكّراً برّاقاً بالجمال الروحيّ للمرأة.

إن سوار "لوسيا" LVCEA البرّاق مستوحى من مجموعة "سربنتي" Serpenti الرمزيّة من "بولغاري" Bvlgari. تلتفّ قشور السوار في هندسة فنيّة من المعادن المصقولة. تقترن كلّ حلقة في السوار بالأخرى بطريقة سلسة في تزاوج موحّد. بفضل حسّ "بولغاري" Bvlgari المشهور في حُسن تقدير القياسات، تحقّق الخطوط القويّة في السوار توازناً مع العلبة المدوّرة بطريقة ممتلئة. وتتصالح هذه المتناقضات في دمج متناغم بين الدوائر والخطوط مردّدةً صدى التعقيد المذهل لدى المرأة المعاصرة التي تجسّد القوّة والتألّق والإرهاف والقدرة.

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