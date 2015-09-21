أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. عودة انقطاع المياه شرق إسكندرية..والمحافظة: إصلاح الكسر العمومى

Google+ Print
فوجئ أهالى شرق الإسكندرية اليوم الاثنين، فى مناطق الساعة وفيكتوريا ودوران السيوف وجميلة بو حريد وكاستنيا وبعض مناطق سيدى بشر قبلى، بعودة أزمة انقطاع المياه التى اندلعت الأسبوع الماضى، حيث انقطعت المياه عن المناطق المذكورة 3 أيام متواصلة وسط استياء كبير من أهالى المنطقة.

من جانبها أعلنت شركة مياه الإسكندرية، أن ضعف وانقطاع المياه الذى شهدته تلك المناطق صباح اليوم، جاء بسبب حدوث كسر بخط المياه العمومى، وأكدت الشركة على أنه جارى العمل على إصلاح خط المياه.

وتقدمت شركة مياه الإسكندرية بالاعتذار إلى مواطنى الإسكندرية وطالبتهم بعدم الانسياق وراء الشائعات وبالاتصال على الخط الساخن 125 مجانا للإبلاغ عن أى أعطال.

من جهة أخرى تابع اليوم الاثنين، اللواء سعيد الفوال رئيس حى شرق ويرافقه العميد محمد عابدين معاون المحافظ للمرافق وأحمد حافظ معاون رئيس الحى للمرافق وإدارة المتابعة وإشغال الطريق بالحى، أعمال تسريب المياه مرة ثانية من الماسورة الرئيسية 1000 ملى بمنطقة السيوف شارع عبد الفتاح الشعشاعى ووجد شرخا بسيطا وتم لحامه وإصلاحه وتم دفع المياه فى المواسير للمواطنين وتنبه عليهم بعدم استخدام المياه إلا بعد نصف ساعة من وصولها للعقارات وأكد اللواء رئيس الحى على وصول المياه للعقارات، كما قامت شركة المياه أثناء إدارة الأزمة بدفع عربات مياه شرب لسد احتياجات المواطنين.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365