بالصور.. عودة انقطاع المياه شرق إسكندرية..والمحافظة: إصلاح الكسر العمومى

فوجئ أهالى شرق الإسكندرية اليوم الاثنين، فى مناطق الساعة وفيكتوريا ودوران السيوف وجميلة بو حريد وكاستنيا وبعض مناطق سيدى بشر قبلى، بعودة أزمة انقطاع المياه التى اندلعت الأسبوع الماضى، حيث انقطعت المياه عن المناطق المذكورة 3 أيام متواصلة وسط استياء كبير من أهالى المنطقة.

من جانبها أعلنت شركة مياه الإسكندرية، أن ضعف وانقطاع المياه الذى شهدته تلك المناطق صباح اليوم، جاء بسبب حدوث كسر بخط المياه العمومى، وأكدت الشركة على أنه جارى العمل على إصلاح خط المياه.

وتقدمت شركة مياه الإسكندرية بالاعتذار إلى مواطنى الإسكندرية وطالبتهم بعدم الانسياق وراء الشائعات وبالاتصال على الخط الساخن 125 مجانا للإبلاغ عن أى أعطال.

من جهة أخرى تابع اليوم الاثنين، اللواء سعيد الفوال رئيس حى شرق ويرافقه العميد محمد عابدين معاون المحافظ للمرافق وأحمد حافظ معاون رئيس الحى للمرافق وإدارة المتابعة وإشغال الطريق بالحى، أعمال تسريب المياه مرة ثانية من الماسورة الرئيسية 1000 ملى بمنطقة السيوف شارع عبد الفتاح الشعشاعى ووجد شرخا بسيطا وتم لحامه وإصلاحه وتم دفع المياه فى المواسير للمواطنين وتنبه عليهم بعدم استخدام المياه إلا بعد نصف ساعة من وصولها للعقارات وأكد اللواء رئيس الحى على وصول المياه للعقارات، كما قامت شركة المياه أثناء إدارة الأزمة بدفع عربات مياه شرب لسد احتياجات المواطنين.



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