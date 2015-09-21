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إعادة فتح طريق جمال عبد الناصر بالإسكندرية بعد التأكد من عدم وجود قنابل

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إعادة فتح طريق جمال عبد الناصر بالإسكندرية بعد التأكد من عدم وجود قنابل إعادة فتح طريق جمال عبد الناصر بالإسكندرية بعد التأكد من عدم وجود قنابل
أعادت قوات إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، فتح طريق جمال عبد الناصر، المؤدى إلى كنيسة القديسين، والذى قد تم غلقه إثر الاشتباه فى وجود قنبلة بالقرب من الكنيسة، وتبين أنها حقيبة تحتوى على بعض الأوراق.

كان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية و مدير أمن الإسكندرية تلقى بلاغا بالاشتباه فى جسم غريب بميدان جيهان بطريق جمال عبد الناصر وبالقرب من كنيسة القديسين.

انتقلت إدارة الحماية المدنية بمعداتها برفقة سيارات الإطفاء وضباط المفرقعات والكلاب المدربة، وتم غلق الطريق بالكامل حرصا على حياة المواطنين لحين الكشف على الجسم المشتبه فيه وتمشيط المنطقة بالكامل .


>- غلق طريق جمال عبد الناصر للاشتباه فى قنبلة قرب كنيسة القديسين بالإسكندرية
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