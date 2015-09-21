إعفاء مديرة مدرسة ونقل 3 مدرسين لإعطائهم دروسا داخل المدرسة بالدقهلية

قرر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية إعفاء مديرة مدرسة نشا الابتدائية المشتركة من وظيفتها الأصلية وعودتها إلى معلمة فصل والتحقيق معها فيما هو منسوب إليها بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة.

كما قرر محافظ الدقهلية، نقل 3 مدرسين بالمدرسة إلى إدارة طلخا التعليمية وإحالتهم للشئون القانونية بالمحافظة لقيامهم بإعطاء دروس خصوصية للتلاميذ بمعمل العلوم بالمدرسة مقابل أجر شهرى (30) جنيها، وإحالة المتابعين من إدارة نبروة ومديرية التربية والتعليم للتحقيق لعدم قيامهم بمتابعة جاهزية المدرسة للعام الدراسى، وإحالة لجنة الصيانة بالمدرسة للتحقيق لعدم إجراء الصيانة البسيطة، وتكليف إدارة التفتيش المالى والإدارى بفحص أوراق ماكينة التصوير التى تم شراؤها مؤخراً، وذلك بعد جولة هناء عبد العزيز وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد وذلك بالمرور على بعض المدارس للوقوف على مدى الاستعداد للعام الدراسى الجديد