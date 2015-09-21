ترميم 55 وحدة تضامن بالشرقية بتكلفة 5 ملايين جنيه

قال الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إن الصندوق الاجتماعى، قام بتوفير منحة لا ترد بتمويل من البنك الدولى قدرها خمسه ملايين جنيه لمديرية التضامن، وذلك لترميم وصيانه 55 وحدة اجتماعية بمحافظه الشرقية فى 48 قريه وتم إعطاء الأولوية للقرى الأكثر احتياجا.

جاء ذلك فى تصريح صحفى لمحافظ الشرقية، وأوضح أن هذه الاتفاقية ضمن الدعم الذى يقدمه الصندوق الاجتماعى للمحافظة فى مجال الأشغال العامة والبنية الأساسية، حيث قدم الصندوق العديد من التمويلات فى هذه المجالات وفى مجال المشروعات الصغيرة.