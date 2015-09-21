وزير التموين يتفقد صوامع الترامسة والمجمعات الاستهلاكية بقنا

تفقد، اليوم الاثنين، الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية صوامع قرية الترامسة التابعة لمركز قنا، والبالغ عددها 10 صوامع.

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان، أن صوامع الترامسة لمتابعة الأقماح المستوردة التى تستقبلها الصوامع عقب انتهاء تسليم الأقماح المحلية خلال شهر يوليو الماضى.

وتحدث الوزير مع القائمين على الصوامع وطالب مسئولى وزارة التموين بقنا بتذليل كافة العقبات التى تواجههم أثناء توريدها للمطاحن لإنتاج الدقيق .

جاء ذلك خلال زيارة وزير التموين والتجارة الداخلية إلى محافظة قنا، لتفقد عدد من المجمعات الاستهلاكية، وافتتاح أكبر "هايبر" بمحافظات الصعيد لتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة ومواجهة غلاء الأسعار، وتفقد الصوامع بالمحافظة رافقه خلال الزيارة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ومحيى عبد الله وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.