اعتماد 1.4 مليون جنيه لتوفير قطع غيار وإصلاح معدات النظافة بالسويس

اعتمد اللواء العربى السروى محافظ السويس مليون و400 ألف جنيه لصيانة المعدات والسيارات، وتوفير قطع غيار لجهاز النظافة.

وأكد محافظ السويس على مجلس إدارة صندوق النظافة عمل خطة سريعة خلال إجازة عيد الأضحى بالتنسيق مع الأحياء وجهاز التجميل، لرفع المخلفات والقمامة باستمرار.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النظافة، أن الجهاز مستمر فى أعمال الصيانة، مشيرا إلى أنه تم صرف مبلغ مليون و108 آلاف جنيه خلال شهر مارس الماضى لأعمال الصيانة للمعدات والسيارات، وتوفير قطع غيار ودعم الحملة الميكانيكية بالجهاز.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ برئيس مجلس إدارة صندوق النظافة نشأت البارودى السكرتير العام المساعد للمحافظة ونادية محمد على مدير عام التخطيط والمتابعة وأحمد جاد مدير حسابات صندوق النظافة ومحمد حسن مدير جهاز النظافة ومسئولى الحملة الميكانيكية بالجهاز.

كان "اليوم السابع" كشف منذ يومين عن تقرير صادر من جهاز التجميل والنظافة عن وجود سيارات معرضة للتكهين وأخرى لا تعمل وتحتاج للصيانة وقطع غيار للعمل، خاصة وأن تكلفتها تصل لقرابة 10 ملايين جنيه .