مواطن يدّعى ظهور ثعبان من فصيلة الأناكوندا بمصرف رى فى الشرقية

حالة من الذعر شهدتها مدينة القنايات بالشرقية، بسبب تردد أنباء بين الأهالى عن وجود ثعبان ضخم من فصيلة الأناكوندا بمصرف الرى.

وعلى الفور شكلت مديرية الزراعة لجنة مكبرة بالتنسيق مع الشرطة والطب البيطرى، لاصطياد ثعبان كبير الحجم فى مصرف رى بمدينة القنايات فى حالة رصده.

وقال مصدر مسئول بمديرية الزراعة لليوم السابع، إنهم تلقوا شكوى من الأهالى بوجود ثعبان كبير الحجم داخل المصرف.

وبتوجه المهندس الزراعى إلى المنطقة المذكورة لم يتم مشاهدة الثعبان وأن العديد من أهالى المنطقة نفوا رؤيتهم للثعبان فيما عدا الأسرة المتقدمة بالشكوى.

وأضاف العميد سليم عمر مأمور مركز شرطة القنايات، أنه لم يتلق أى محضر من مواطن يفيد بمشاهدة ثعبان ضخم، وخاطب الجهات المعينة بذلك، لافتا إلى أنه خلال الشهور الماضية لم يتلق أى محاضر بإصابات ناتجة عن لدغ ثعبان، مما يؤكد أنها شكوى ليست صحيحة.

وأكد مصدر مسئول بمستشفى القنايات صحة ما أفاد به مأمور مركز الشرطة، بأنه لم يتم استقبال أية حالات إصابة من لدغ ثعبان أو الإصابة منه.

كان المواطن مصطفى النقيب من مدينة القنايات بالشرقية قد تقدم بشكوى لمديرية الزراعة، يقول إنه شاهد ثعبانا ضخما طوله يقارب 7 أمتار ومن فصيلة الأناكوندا.