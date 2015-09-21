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السيطرة على حريق شركة السويس لتصنيع البترول

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السيطرة على حريق شركة السويس لتصنيع البترول السيطرة على حريق شركة السويس لتصنيع البترول
أعلنت شركة السويس لتصنيع البترول السيطرة على حريق بأحد الترنشات البترولية أمام مبنى الشركة الإدارى، وأنه لا توجد أى خسائر بشرية أو مادية.

قال عادل درويش مسئول العلاقات العامة بالشركة لـ "اليوم السابع"، إن الحريق تمت السيطرة عليه فى دقائق، ولم يصب أى أحد بأى اختناقات كما تردد، مؤكدا على انتظام العمل بشكل طبيعى بجميع أقسام الشركة.

كان اللواء العربى السروى محافظ السويس ومسئولو الديوان العام، قد توجهوا إلى مقر الشركة فور علمهم بالحريق للتأكد على سير العمل والسيطرة على حريق من عدمه.

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