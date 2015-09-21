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تعليم السويس يعدل قائمة مدارس الإخلاء قبل بداية العام الدراسى

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تعليم السويس يعدل قائمة مدارس الإخلاء قبل بداية العام الدراسى تعليم السويس يعدل قائمة مدارس الإخلاء قبل بداية العام الدراسى
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن تعديل محدود لمدرسة 24 أكتوبر الابتدائية إحدى مدارس قائمة الإخلاء لخطورة أبنيتها، حيث تقرر نقل مدرسة 24 أكتوبر إلى مدرسة الخليج الإعدادية فى الفترة الصباحية، حيث ينتظم طلاب مصر الخليج الإعدادية للدراسة فى الفترة المسائية.

وفى بيان إعلامى دعت سلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس مديرى المدارس التى شملها قرار الإخلاء بتوعية أولياء الأمور ووضع لافتات على أبواب مدارسهم، موضحاً عليها اسم المدرسة البديلة ومقرها قبل بدء العام الدراسى بوقت كاف.

كما أشادت الشاعر بجهود إدارة شمال التعليمية فى سرعة توفير مدارس بديلة ليست بعيدة عن مدارس الإخلاء يسهل الوصول إليها دون مشقة أو عناء للتلاميذ.

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مصر 365

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