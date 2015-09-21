بالصور.. وزير التموين يفتتح أكبر هايبر ماركت بالصعيد بتكلفة 20 مليون جنيه

افتتح الدكتور خالد حنفى وزير التموين ، يرافقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة التموين ومحافظة قنا، أكبر هايبر ماركت بصعيد مصر والمقام بمنطقة الشئون بمدينة قنا.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بأن الهايبر مقام على مساحة ٢٥٠٠ متر، وبتكلفة ٢٠ مليون جنيه، ويضم أقساما لجميع المنتجات الغذائية ويحتوى على كافة السلع الغذائية.

وفى لفتة بمناسبة العيد قام القائمون على الهايبر بوضع خروف مزين فى استقبال الوزير احتفالا بعيد الأضحى المبارك .



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