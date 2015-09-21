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مطار القاهرة ينهي استعداداته لإستقبال حجاج بيت الله الحرام

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مطار القاهرة ينهي استعداداته لإستقبال حجاج بيت الله الحرام مطار القاهرة ينهي استعداداته لإستقبال حجاج بيت الله الحرام

مطار القاهرة – أرشيفية

أعلن اللواء طيار أحمد جنينه، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي أن المطار انتهي تمامًا من استعداداته لاستقبال رحلات الجسر الجوي المخصصة لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة والتي تبدأ فجر السبت.

وأكد للعاملين بالمطار على ضرورة الالتزام بنفس مستوي العمل والأداء الذي تم خلال سفر الحجاج لأداء فريضة الحج.
> وقال جنينه أن هناك تنسيقًا مع كافة الجهات المسئولة خلال رحلات العودة وتيسير الإجراءات لهم وخاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حيث سيتم توفير سيارات كهربائية لهم إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل من موظفي العلاقات العامة بالميناء لمساعدة الحجاج على إنهاء إجراءات وصولهم .

وأكد أيضًا أنه تم تجهيز خيمة بمساحة 230 متر وتستوعب حوالي 150 فردا أمام صالة الوصول رقم “1″ بمبنى الركاب “1″ المعروف بالمطار القديم وهى خيمة مستديمة مزودة بتكييف وكافيتريات لخدمة المستقبلين وذلك لتفادى أشعة الشمس .
> أوضح أن هناك غرفة عمليات تعمل طوال الــ24 ساعة لمتابعة جداول الرحلات والمشاكل التي تطرأ والعمل على وضع الحلول الفورية لها.
> من ناحية أخري أنهت شركة للطيران رحلات العودة الخاصة بإعادة الحجاج من الأراضي المقدسة , وصرح مصدر مسئول بالشركة ان رحلات العودة سوف تبدأ بأربع رحلات يوم الجمعة القادم يعود عليها حوالي 900 حاج من حجاج الحج السريع ضمن حوالي 290 رحلة يقوم أسطول الشركة بتنفيذها خلال موسم العودة .

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