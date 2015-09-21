تشكيل في الجول – حاتم بطيشة يختار الفريق الأفضل للأهلي.. بديل غالي هو المفتاح

بديل حسام غالي في وسط ملعب الأهلي هو أحمد فتحي وذلك في رأي حاتم بطيشة وهو يختار التشكيل الأفضل للشياطين الحمر أمام الزمالك مساء الاثنين في السابعة مساء.

بطيشة المعلق الرياضي الشهير تحدث لـFilGoal.com عن أفضل تشكيل للأهلي وللزمالك، وهذه الحلقة مع القلعة الحمراء.

يقف في مرمى الأهلي شريف إكرامي، كذلك يفضل المعلق الرياضي باسم علي لمركز الظهير الأيمن وليس أحمد فتحي.

باسم علي يلعب في الخط الخلفي مع سعد سمير وحسين السيد ومحمد نجيب.

أما في وسط الملعب يشارك حسام عاشور مع أحمد فتحي في ظل غياب حسام غالي.

وللمهام الهجومية يتولى عبد الله السعيد مهمة صناعة اللعب مع رمضان صبحي ومؤمن زكريا.

من هو أفضل رأس حربة لقيادة صفوف الأهلي؟ بالتأكيد هو جون أنطوي.