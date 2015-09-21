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تحليل #في_القمة – خالد بيومي: هذه نقطة ضعف الزمالك

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تحليل #في_القمة – خالد بيومي: هذه نقطة ضعف الزمالك تحليل #في_القمة – خالد بيومي: هذه نقطة ضعف الزمالك

كشف المحلل الكروي الشهير خالد بيومي عن نقطة الضعف التي يراها الأبرز في الزمالك قبل مباراة نهائي كأس الإثنين أمام الأهلي الساعة السابعة مساء.

وقال بيومي لـFilGoal.com:"هناك شيئا مهما للغاية يجب أن يأخذه مدرب الزمالك جوزفالدو فيريرا في اعتباره قبل المباراة ألا وهو الجبهة اليسرى الدفاعية، لأن الحمل بأكمله على حمادة طلبة".

وأضاف "هذه هي نقطة ضعف الزمالك، فمعروف يوسف يجب أن يأخذ في اعتباره أن الكرة ليست في الأمام فقط، لابد أن يعطي يده لطلبة".

نقطة تحول

وأفصح "لو الزمالك سد هذه الثغرة سيكون الفارق كبيرا للغاية لصالح الفريق الأبيض".

وتابع "لنا في مباراة الزمالك الأخيرة عبرة. طلبة كان بمفرده وهذه كانت نقطة ضعف كبيرة للفريق الأبيض، فلابد أن يفهم معروف ويركز مع طلبة كثيرا وهذا دور المدرب".

وأكمل "إذا الزمالك انتبه لتلك النقطة فستكون نقطة تحول".

واختار الزمالك حمادة طلبة وشريف علاء لهذه الجبهة في قائمته المعلنة للمباراة، وسيبدأ الأول على الأرجح كما هي عادة الفريق في مبارياته السابقة.

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